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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sırrı Rojin! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi...

Ozan Tufan'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin değerini anladığını gösterdi. Lige fırtına gibi bir giriş yapan orta saha oyuncusu, son olarak Beşiktaş derbisinde attığı muazzam golle yeni sözleşmeyi kapmıştı. Geçmiş hatalarından ders çıkaran ve düzenli bir hayat yaşamaya başlayan 24 yaşındaki futbolcunun sırrı ortaya çıktı. Bir süredir Rojin Haspolat ile ciddi bir ilişki yaşayan Ozan, sevgilisiyle birlikte Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Valencia ile oynadığı maçı izledi. İşte Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sevgilisi ve diğer ünlü futbolcuların sevgilileri...

29.12.2019 17:24 - Son Güncelleme: 29.12.2019 17:24
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sırrı Rojin! İşte Ozan Tufan'ın kız arkadaşı

Ozan Tufan'ın sırrı ortaya çıktı. Düzenli bir hayat yaşamaya başlayan 24 yaşındaki futbolcunun Rojin Haspolat ile birlikte olduğu öğrenildi. Geçmiş hatalarından ders çıkaran ve düzenli bir hayat yaşamaya başlayan Ozan Tufan,
sevgilisiyle birlikte Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Valencia ile oynadığı maçı izledi. İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin...

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sırrı Rojin! İşte Ozan Tufan'ın kız arkadaşı

FUTBOLCULARIN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

OZAN TUFAN VE SEVGİLİSİ ROJİN HASPOLAT

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sırrı Rojin! İşte Ozan Tufan'ın kız arkadaşı

ROJİN HASPOLAT

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sırrı Rojin! İşte Ozan Tufan'ın kız arkadaşı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sırrı Rojin! İşte Ozan Tufan'ın kız arkadaşı

Galatasaray'da sakatlığı tartışamalara neden olan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, günlük hayatından bazı anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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