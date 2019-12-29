Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sırrı Rojin! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi...

Ozan Tufan'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin değerini anladığını gösterdi. Lige fırtına gibi bir giriş yapan orta saha oyuncusu, son olarak Beşiktaş derbisinde attığı muazzam golle yeni sözleşmeyi kapmıştı. Geçmiş hatalarından ders çıkaran ve düzenli bir hayat yaşamaya başlayan 24 yaşındaki futbolcunun sırrı ortaya çıktı. Bir süredir Rojin Haspolat ile ciddi bir ilişki yaşayan Ozan, sevgilisiyle birlikte Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Valencia ile oynadığı maçı izledi. İşte Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sevgilisi ve diğer ünlü futbolcuların sevgilileri...

29.12.2019 17:24 - Son Güncelleme: 29.12.2019 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





