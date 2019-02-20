Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu Zenit deplasmanında forvette Slimani'yi kullanmayacağını açıklayan Yanal, " Ayew'i yarın ileri uçta kullanmayı düşünüyoruz. Slimani'yi Zenit maçında kullanmayacağım. Tereddütlerimiz var." ifadelerini yer verdi. İşte Zenit- Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları...
20.02.2019 20:08
- Son Güncelleme:
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
DİĞER GALERİLER