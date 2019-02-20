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Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu Zenit deplasmanında forvette Slimani'yi kullanmayacağını açıklayan Yanal, " Ayew'i yarın ileri uçta kullanmayı düşünüyoruz. Slimani'yi Zenit maçında kullanmayacağım. Tereddütlerimiz var." ifadelerini yer verdi. İşte Zenit- Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları...

20.02.2019 20:08 - Son Güncelleme:
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Zenit'e konuk olacak.

Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

İlk maçta Rus temsilcisini Ülker Stadyumu'nda 1-0 mağlup eden sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, kritik mücadele öncesinde beIN Sports'un sorularını cevapladı.

Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Sis sebebiyle Rusya'ya 2-3 saat rötarlı geldiklerini söyleyen Yanal sözlerine şöyle başladı;

Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

"İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir oyun vardı. İlk 30 dakikalık oyunlarımız muhteşem oluyor.

Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri | Ersun Yanal, Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Bunu uzun zaman yaymamız gerekiyor. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Penaltı pozisyonu zaten sürpriz bir pozisyondu."

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