Galatasaray efsanesi Fatih Terim hakkında şok gerçek! Fenerbahçe'nin kapısından döndü!

Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Peki aslında gerçek böyle değilse? Bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Peki ya Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin bağını biliyor muydunuz? Adı Galatasaray denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Fatih Terim hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. İşte futbolcuların tuttuğu takımlar.

20.02.2019 17:54 - Son Güncelleme: 20.02.2019 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





