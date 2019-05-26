Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Fener'den korkuyorsunuz"
Sezonu çifte kupayla taçlandıran Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yaptı. Binlerce kişinin katıldığı törende taraftar doyasıya eğlenirken ara ara yaptıkları tezahüratlarla da rakipleri Fenerbahçe'ye taş attı. Kutlamalar A Spor'dan canlı yayınla ekrana gelirken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray taraftarının Fenerbahçe aleyhinde tezahüratlarda bulunmasını eleştirdi.
26.05.2019 14:49
- Son Güncelleme: 26.05.2019 15:04
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