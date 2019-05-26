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Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "Fener'den korkuyorsunuz"

Sezonu çifte kupayla taçlandıran Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yaptı. Binlerce kişinin katıldığı törende taraftar doyasıya eğlenirken ara ara yaptıkları tezahüratlarla da rakipleri Fenerbahçe'ye taş attı. Kutlamalar A Spor'dan canlı yayınla ekrana gelirken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray taraftarının Fenerbahçe aleyhinde tezahüratlarda bulunmasını eleştirdi.

26.05.2019 14:49 - Son Güncelleme: 26.05.2019 15:04
Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Fener'den korkuyorsunuz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Medipol Başakşehir sahasında 2-1 mağlup ederek 22. kez şampiyonluğa uzandı. Galatasaray 69 puanla ligi şampiyon tamamlarken, Başakşehir 2. Beşiktaş ise 3. sırada tamamladı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Fener'den korkuyorsunuz

Galatasaray'da dün gerçekleşen (25 Mayıs) Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen görkemlik bir törenle kupasını kaldırdı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Fener'den korkuyorsunuz

38 bin taraftarın bilet alarak canlı olarak seyrettiği kupa töreninden ilginç anlarda yaşandı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Fener'den korkuyorsunuz

Mustafa Cengiz mikrofonu almasının ardından taraftarlara büyük bir sürpriz yaptı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Fener'den korkuyorsunuz

Sizlerin huzurunda şu anda yarım olan 5. yıldızı tamamlamak için Fatih Terim ile 5 yıllık mukaveleye imza atacağız diyen Cengiz, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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