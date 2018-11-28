Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar MHK'nın Göçek ve Özkahya'ya verdiği cezalarını yorumladı
Eski hakemlerden Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Galatasaray maçındaki kötü performansları nedeniyle Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e MHK tarafından verilen cezayı yorumladı.
HAKEMLER DE DÜŞÜK ÜCRET ALMIYOR
Eskiden büyük paralar alan futbolcu grubuyla düşük ücret kazanan hakem grubu vardı. Şimdi öyle değil… Futbolcular yine büyük para alıyor ama hakemlerin aldıkları da küçük değil. Bakınız beyler dolmuşa bineceksiniz, hem şoför mahallinde olacaksınız, hem 2 lira vereceksiniz, hem de Eminönü'nde ineceksiniz. Böyle hikaye yok…
Bu yorumun şıkları vardı. Bir tanesi şuydu: "Sen geri dön, biz gerekeni yaparız." Nitekim öyle oldu. O geri döndü, gereken yapıldı. Peki, yapılan doğru muydu? Kesinlikle doğruydu... Neden? Ya kardeşim! Sen hakem, sen yardımcılar, sen VAR'dakiler, bir iş yapıyorsunuz. Bu iş ciddi bir iş… Futbol Federasyonu bu iş için büyük yatırım yapmış. Bu iş için yüzlerce insan çalışıyor.