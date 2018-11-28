Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına damga vuracaklar (Kadın taraftarlar)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5.maçında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Galatasaray'ın Avrupa kaderi için büyük önem taşıyan bu maçta gözler onların üzerinde olacak. Hayır, futbolcuların değil. Tabi ki Lokomotiva Moskova'nın ünlü amigoları Yelizaveta Belyaeva ve Angelina Kackurkina. İşte o kadın taraftarlar.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 15:23:16 Güncelleme: 15:38:38
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına damga vuracaklar (Kadın taraftarlar)

SON YILLARDA KADIN TARAFTARLAR STADYUMLARA DAMGA VURUYOR

Genellikle erkek egemenliğinde olan futbola son dönemde kadınlar damga vuruyor. Dünya savaşlarının ardından seneler boyunca futboldan uzakta kalmak zorunda kalan kadınlar, 1970 sonrası yükselen feminist akımla birlikte tekrardan kadınları ait olan yere, futbola ve tribünlere adımlarını atmışlardı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak. Ancak en az maç kadar merak edilen bir şey daha var.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına damga vuracaklar (Kadın taraftarlar)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova'nın tribün lideri Yelizaveta Belyaeva, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına damga vuracaklar (Kadın taraftarlar)

MAÇ ÖNCESİ FOTOĞRAFLI MESAJ

16 yıldır Lokomotiv tribünlerini coşturan Belyaeva, dünyanın en seksi tribün lideri olarak gösteriliyor.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına damga vuracaklar (Kadın taraftarlar)

Takımına büyük bir tutkuyla bağlı olan Rus güzel, Lokomotiv Moskova'nın güney tribününde liderlik yapıyor.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına damga vuracaklar (Kadın taraftarlar)

Lokomotiv Moskova'nın en az Yelizaveta Belyaeva kadar ünlü bir amigosu daha var.

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