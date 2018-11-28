Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına damga vuracaklar (Kadın taraftarlar)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5.maçında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Galatasaray'ın Avrupa kaderi için büyük önem taşıyan bu maçta gözler onların üzerinde olacak. Hayır, futbolcuların değil. Tabi ki Lokomotiva Moskova'nın ünlü amigoları Yelizaveta Belyaeva ve Angelina Kackurkina. İşte o kadın taraftarlar.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 15:23:16 Güncelleme: 15:38:38
SON YILLARDA KADIN TARAFTARLAR STADYUMLARA DAMGA VURUYOR
Genellikle erkek egemenliğinde olan futbola son dönemde kadınlar damga vuruyor. Dünya savaşlarının ardından seneler boyunca futboldan uzakta kalmak zorunda kalan kadınlar, 1970 sonrası yükselen feminist akımla birlikte tekrardan kadınları ait olan yere, futbola ve tribünlere adımlarını atmışlardı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak. Ancak en az maç kadar merak edilen bir şey daha var.
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