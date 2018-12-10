Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Akhisar mağlubiyetini yorumladı

Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Akhisarspor mağlubiyetinin ardından küme düşme hattına inmesini yorumladı. Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin küme düşmesi durumunda olabilecekleri çarpıcı bir dille anlattı.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 08:33:03 Güncelleme: 08:41:04
Erman Toroğlu Fenerbahçenin Akhisar mağlubiyetini yorumladı

Yazıya "Bitmişlik" diye başlasam çok seksi olmaz. Şunu diyebiliriz; The End… Filmin sonu…

Erman Toroğlu Fenerbahçenin Akhisar mağlubiyetini yorumladı

Filmin yönetmeni Ali Koç… Reji sorumlusu Comolli… Başaktör Cocu… Yardımcı rolde Koeman…

Erman Toroğlu Fenerbahçenin Akhisar mağlubiyetini yorumladı

Film büyük iddiayla vizyona girdi. İlk başta herkes mutluydu. Oynayan da seyreden de…

Erman Toroğlu Fenerbahçenin Akhisar mağlubiyetini yorumladı

Ve pembe bulutların üzerinde uçuyorlardı. Çünkü bu film için yönetmen bir senedir çalışıyordu.

Erman Toroğlu Fenerbahçenin Akhisar mağlubiyetini yorumladı

Fakat film ilerledikçe olay Agatha Christie romanlarına benzemeye başladı. Filmin çekimlerinde önce başaktör setten ayrıldı.

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