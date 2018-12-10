Erman Toroğlu Fenerbahçenin Akhisar mağlubiyetini yorumladı

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Akhisar mağlubiyetini yorumladı
Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Akhisarspor mağlubiyetinin ardından küme düşme hattına inmesini yorumladı. Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin küme düşmesi durumunda olabilecekleri çarpıcı bir dille anlattı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 08:33:03
Güncelleme: 08:41:04
Yazıya "Bitmişlik" diye başlasam çok seksi olmaz. Şunu diyebiliriz; The End… Filmin sonu…
Filmin yönetmeni Ali Koç… Reji sorumlusu Comolli… Başaktör Cocu… Yardımcı rolde Koeman…
Film büyük iddiayla vizyona girdi. İlk başta herkes mutluydu. Oynayan da seyreden de…
Ve pembe bulutların üzerinde uçuyorlardı. Çünkü bu film için yönetmen bir senedir çalışıyordu.
Fakat film ilerledikçe olay Agatha Christie romanlarına benzemeye başladı. Filmin çekimlerinde önce başaktör setten ayrıldı.