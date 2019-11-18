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Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! Milli takım formasıyla ilk gollerini attı...

EURO 2020'ye hesapsız kitapsız gidiyoruz... Milli takımımız tarih yazıp, H grubunu 2.sırada tamamladı ve EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı elde etti. Kemik kadrosunu Merih Demiral, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan gibi genç isimlerin oluşturduğu Ay-yıldızlarımız için en çok dikkat çekenlerden biri hiç kuşkusuz Enes Ünal oldu. Bursaspor'dan İspanya'ya uzanan serüvenini, Milli takım forması ile bulduğu 2 golle taçlandıran Enes Ünal günün en çok merak edilen ve en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Enes Ünal hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisi oldu. Enes Ünal'ın sevgilisini görmeye hazır mısınız?

18.11.2019 11:19 - Son Güncelleme: 18.11.2019 11:39
Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! Milli takım formasıyla ilk gollerini attı...

A Milli Futbol Takımımız H Grubu son maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Ay-yıldızlıların 2 golü de Enes Ünal'dan geldi. Real Valladolid, forması giyen Enes Ünal attığı iki golle, Ay-yıldızlı forma altında ilk gollerini atmış oldu.

Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! Milli takım formasıyla ilk gollerini attı...

Andorra maçı sonrası en çok konuşulan isimlerden biri olan Enes Ünal hakkında her detay merak ediliyor. Tabi her zaman olduğu gibi en çok merak edilen 23 yaşındaki genç yıldızın sevgilisi oldu. Enes Ünal'ın güzeller güzeli kız arkadaşı bakın kim çıktı.

İşte başta Enes Ünal olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! Milli takım formasıyla ilk gollerini attı...

OKAY YOKUŞLU VE MELİSA KERMAN

Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! Milli takım formasıyla ilk gollerini attı...
Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! Milli takım formasıyla ilk gollerini attı...

KAAN AYHAN VE AYLİN CENGİZ

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