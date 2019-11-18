Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! Milli takım formasıyla ilk gollerini attı...

Andorra maçı sonrası en çok konuşulan isimlerden biri olan Enes Ünal hakkında her detay merak ediliyor. Tabi her zaman olduğu gibi en çok merak edilen 23 yaşındaki genç yıldızın sevgilisi oldu. Enes Ünal'ın güzeller güzeli kız arkadaşı bakın kim çıktı.

İşte başta Enes Ünal olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.