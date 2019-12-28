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Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! Hem meslektaşı hem hocası hem de eşi...

Milli Takımımızın EURO 2020 yolundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan genç oyuncu Enes Ünal'dan sürpriz... Uzun süredir kendisi gibi futbolcu olan Lisa Smellers'la aşk yaşayan Enes Ünal evlendi. Enes Ünal ve eşi Lisa Smellers evliliklerini sosyal medya hesaplarından duyurunca Lisa Smellers son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Enes Ünal ve Lisa Smellers sıradan çiftlerden hayli farklı. İşte başta Enes Ünal olmak üzere futbolcuların çok merak edilen eşleri ve sevgilileri.

28.12.2019 12:16 - Son Güncelleme: 28.12.2019 12:29
Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! Hem meslektaşı hem hocası hem de eşi... İşte Enes'in eşi...

Bu yıl Enes'in yılı oldu... Bir yandan ilk gollerini bulduğu Milli Takım EURO 2020'yi garantilerken bir yandan Enes Ünal 'hayatının imzasını' attı.

Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! Hem meslektaşı hem hocası hem de eşi... İşte Enes'in eşi...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen Enes Ünal, nişanlısı ve aynı zaman meslektaşı Lisa Smellers dünya evine girdi.

Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! Hem meslektaşı hem hocası hem de eşi... İşte Enes'in eşi...

22 yaşındaki genç futbolcu, 2 yıldır birlikte olduğu Lisa Smellers ile evlendiğini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! Hem meslektaşı hem hocası hem de eşi... İşte Enes'in eşi...

22 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Genk takımında oynarken Lisa Smellers ile tanışmıştı.

Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! Hem meslektaşı hem hocası hem de eşi... İşte Enes'in eşi...

Lisa Smellers, Enes Ünal'dan 2 yaş büyük.

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