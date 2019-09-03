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Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü oyuncu kim? İşte Emre Belözoğlu'nun büyük aşkı!

Emre Belözoğlu'nun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu, attığı her adımla gündeme gelen futbolcular arasında. İddialara göre Emre Belözoğlu bir zamanlar sevgilisini görebilmek uğruna her hafta 19 bin 500 dolara (Yaklaşık 24 milyar lira) kıyarak Newcastle'den İstanbul'a özel uçak kiralayarak gelip gidiyordu. Peki şimdilerde 38 yaşında olan Emre Belözoğlu'na tüm bunları yaptıran ünlü oyuncu kim? Yeşil sahaların hızlı isimleri ve magazin dünyasının yıldızları arasında yaşanan sansasyonel ilişkileri sizler için derledik. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları...

03.09.2019 17:48 - Son Güncelleme: 03.09.2019 18:32
Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü oyuncu kim? İşte Emre Belözoğlu'nun büyük aşkı!

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BÜYÜK AŞKI!

Fenerbahçe oyuncusu Emre Belözoğlu bir zamanlar bakın hangi ünlü güzelle birlikteymiş...

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü oyuncu kim? İşte Emre Belözoğlu'nun büyük aşkı!

Ümit Davala-Ayşe Hatun Önal

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü oyuncu kim? İşte Emre Belözoğlu'nun büyük aşkı!

Arda Turan-Sinem Kobal

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü oyuncu kim? İşte Emre Belözoğlu'nun büyük aşkı!

Ahmet Dursun-Şebnem Schaffer

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü oyuncu kim? İşte Emre Belözoğlu'nun büyük aşkı!

Sinan Engin-Seda Sayan

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