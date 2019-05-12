Emre Akbaba'nın son durumu nasıl? Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?
Çaykur Rizespor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Emre Akbaba'nın ayağının üç yerden kırıldığı açıklandı. Galatasaray Akbaba'nın son durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparken yıldız oyuncunun bugün ameliyat edileceğini de duyurdu.
12.05.2019 11:21
- Son Güncelleme: 12.05.2019 11:23
Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın kaval ve baldır kemiklerinde kırık olduğu açıklandı. Emre'nin çekilen röntgen filmi sakatlığının ciddiyetini gözler önüne serdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenip şampiyonluk yolunda büyük bir adım atarken, Emre Akbaba'nın sakatlığıyla yıkıldı.
KAVAL VE BALDIR KEMİKLERİ KIRILDI
Ligin ilk yarısında Erzurumspor'la oynanan karşılaşmada tarak kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Emre, sezonun ikinci yarısında kendini toplamaya başlamıştı.
26 yaşındaki oyuncu dün oynanan Rizespor maçında çok talihsiz bir sakatlık daha yaşadı.
Girdiği ikili mücadele esnasında ayak kemiği kırılan ve hemen ambulansla hastaneye götürülen Emre'nin kaval ve baldır kemiğinin kırılıdığı açıklandı.