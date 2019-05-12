Emre Akbaba'nın son durumu nasıl? Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?

Çaykur Rizespor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Emre Akbaba'nın ayağının üç yerden kırıldığı açıklandı. Galatasaray Akbaba'nın son durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparken yıldız oyuncunun bugün ameliyat edileceğini de duyurdu.

12.05.2019 11:21 - Son Güncelleme: 12.05.2019 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





