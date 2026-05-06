Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi (CIES), ülkeler bazında futbol taraftarlarının tutkusu üzerine dikkat çeken bir liste hazırladı. Özellikle son yıllarda Süper Lig'de artan tribün atmosferi, derbi yoğunluğu ve deplasman kültürü, Türk taraftarının uluslararası alanda yeniden öne çıkmasını sağladı.
29. Japonya
28. Nijerya
27. ABD
26. Vietnam
25. Yunanistan
24. Hollanda
23. Şili
22. Senegal
21. Polonya
20. Hırvatistan
19. Suudi Arabistan
18. Portekiz
17. Cezayir
16. Peru
15. İspanya
14. Sırbistan
13. Kolombiya
12. Uruguay
11. Mısır
10. İskoçya
9. İtalya
8. Endonezya
7. Meksika
6. Almanya
5. Fas
4. İngiltere
3. TÜRKİYE
2. Arjantin
1. Brezilya
Ziraat Türkiye Kupası'nın en golcü futbolcuları! Listede kimler var kimler