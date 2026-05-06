Dünyanın en tutkulu taraftarları açıklandı! Listeye Türkiye damgası

Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi (CIES), ülkeleri baz alarak dünyanın en tutkulu taraftarlarını sıraladı. Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti. Futbolun en büyük gücü olarak gösterilen taraftarlar, tribünlerde oluşturdukları atmosferle takımlarına büyük destek vermeye devam ediyor. Yağmur, deplasman, kriz ve kötü sonuç fark etmeden tribünleri dolduran futbolseverler, bu listede etkili oldu.

Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi (CIES), ülkeler bazında futbol taraftarlarının tutkusu üzerine dikkat çeken bir liste hazırladı. Özellikle son yıllarda Süper Lig'de artan tribün atmosferi, derbi yoğunluğu ve deplasman kültürü, Türk taraftarının uluslararası alanda yeniden öne çıkmasını sağladı.

29. Japonya

28. Nijerya

27. ABD

26. Vietnam

25. Yunanistan

24. Hollanda

23. Şili

22. Senegal

21. Polonya

20. Hırvatistan

19. Suudi Arabistan

18. Portekiz

17. Cezayir

16. Peru

15. İspanya

14. Sırbistan

13. Kolombiya

12. Uruguay

11. Mısır

10. İskoçya

9. İtalya

8. Endonezya

7. Meksika

6. Almanya

5. Fas

4. İngiltere

3. TÜRKİYE

2. Arjantin

1. Brezilya