Ziraat Türkiye Kupası'nın en golcü futbolcuları! Listede kimler var kimler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanırken gözler bir yandan da turnuva tarihine damga vuran isimlere çevrildi. 1987-1988 sezonundan 2025-2026 sezonuna kadar olan dönemi kapsayan listede, Türk futbolunun unutulmaz golcüleri yer aldı. Zirvede ise uzun yıllar kupaya damga vuran efsane bir isim bulunuyor.

Türkiye Kupası, yıllar boyunca birçok yıldız futbolcunun sahne aldığı bir organizasyon oldu. Attıkları gollerle takımlarını zafere taşıyan bu oyuncular, turnuva tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.

Gol kralları listesinde hem yerli hem yabancı birçok önemli futbolcu dikkat çekerken, bazı isimler uzun yıllar zirvede kalmayı başardı.

Türkiye Kupası - Tüm zamanların en golcü futbolcuları:

13 – Emrah Başsan: 50 maç – 18 gol

12 – Orhan Kaynak: 38 maç – 19 gol

11 – Mert Nobre: 51 maç – 19 gol

10 - Yasin Öztekin: 66 maç - 20 gol

9 – Necati Ateş: 63 maç – 22 gol

8 – Fernandao: 40 maç – 23 gol

7 – Cenk Tosun: 31 maç – 23 gol

6 – Mehmet Yılmaz: 32 maç – 23 gol

5 – Ümit Karan: 43 maç – 25 gol

4 – Hami Mandıralı: 47 maç – 30 gol

3 - Umut Bulut: 78 maç – 31 gol

2 - Bobo: 47 maç – 31 gol

1 - Semih Şentürk: 58 maç – 31 gol