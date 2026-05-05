Türkiye Kupası, yıllar boyunca birçok yıldız futbolcunun sahne aldığı bir organizasyon oldu. Attıkları gollerle takımlarını zafere taşıyan bu oyuncular, turnuva tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.
Gol kralları listesinde hem yerli hem yabancı birçok önemli futbolcu dikkat çekerken, bazı isimler uzun yıllar zirvede kalmayı başardı.
Türkiye Kupası - Tüm zamanların en golcü futbolcuları:
13 – Emrah Başsan: 50 maç – 18 gol
12 – Orhan Kaynak: 38 maç – 19 gol
11 – Mert Nobre: 51 maç – 19 gol
10 - Yasin Öztekin: 66 maç - 20 gol
9 – Necati Ateş: 63 maç – 22 gol
8 – Fernandao: 40 maç – 23 gol
7 – Cenk Tosun: 31 maç – 23 gol
6 – Mehmet Yılmaz: 32 maç – 23 gol
5 – Ümit Karan: 43 maç – 25 gol
4 – Hami Mandıralı: 47 maç – 30 gol
3 - Umut Bulut: 78 maç – 31 gol
2 - Bobo: 47 maç – 31 gol
1 - Semih Şentürk: 58 maç – 31 gol
