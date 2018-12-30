Dünyadaki müslüman olan ünlü sporcular
Son dönemde Khabib Nurmagomedov'un UFC'de tarih yazmasının ardından Müslüman sporcular yeniden gündeme geldi. Ancak dünyayı kasıp kavuran tek Müslüman olan sporcu Nurmagomedov değil. Hala akıllardan çıkmayan Müslüman sporcuların yanı sıra, günümüzde de adından sıkça söz ettiren birçok ünlü Müslüman sporcular bulunmakta. Bunların başında Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah ve Muhammed Ali gibi isimler bulunuyor. Peki kim bu Müslüman sporcular? İşte dünyaya damga vuran Müslüman sporcular.
30 Aralık 2018 Pazar, 12:24:51 Güncelleme: 14:20:12
MUHAMMED ALİ/BOKS
Sadece dünya boks tarihine değil, spor tarihine de adını altın harflerle kazımış bir efsane. Parladığı zamanda boksun krallarını (Henry Cooper, Karl Mildenberger, Jürgen Blin, Joe Bugner Richard Dunn vs) bir bir devirerek zirveye adını yazdıran Muhammed Ali çoğu kişinin bildiği gibi Müslüman.
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