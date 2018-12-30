Cengiz Ünder'e Arsenal kancası! İtalyanlar duyurdu
Devre arası transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala, transfer bombaları tek tek patlıyor. İtalyanlar Arsenal'in 1,5 sezondur Roma'da başarılı bir şekilde top koşturan Cengiz Ünder'in peşinde olduğunu yazdı.
30 Aralık 2018 Pazar, 14:46:37
Güncelleme: 14:47:36
Transfer dönemine bomba gibi düşecek haber... Milli yıldız Cengiz Ünder rekor bir ücretle transfer oluyor... İşte İtalyanlar'ın duyurduğu transfere dair detaylar...
Başarılı bir sezon geride bırakan ve bu sezon da ciddi anlamda takıma katkıda bulunan Milli futbolcu Cengiz Ünder, dünyaca ünlü takımların iştahını kabartmıştı.
Arsenal ise çılgın bir adım attı ve Cengiz Ünder'in içinde olduğu bir transfer planı hazırladı. Ayrıntılar şöyle:
RESMEN İSTEDİLER AMA...
Yine Avrupa'nın birçok dev kulübünün transfer listesinde olan Nicolas Pepe için Arsenal, resmi bir teklif sundu.
Lille yönetimi ise 50 milyon euro'luk teklife 'Hayır' diyerek Pepe için 80 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istedi.