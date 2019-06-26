Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Diagne'nin satışından gelecek parayla transfer çalışmalarına hız vermeyi düşünen Cimbom transferleri peş peşe açıklamak için adeta gün sayıyor.