Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüren son şampiyon Galatasaray'da İspanyol rüzgarları... 34 yaşındaki Fernando Llorente'nin Galatasaray'a transferinin gerçekleştiği İspanyol basını tarafından duyuruldu. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin ayrıntıları.
26.06.2019 13:39
- Son Güncelleme: 26.06.2019 13:44
Aslan, bombayı bedelsiz olarak patlattı! Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor...
Fatih Terim yönetime transferlerin yeni sezon kampı öncesi gerçekleşmesi gerektiğini iletti.
Sarı kırmızılı yönetim de bu bağlamda çalışmalarına hız verdi.
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Diagne'nin satışından gelecek parayla transfer çalışmalarına hız vermeyi düşünen Cimbom transferleri peş peşe açıklamak için adeta gün sayıyor.
Öte yandan İspanya'dan bomba bir haber geldi... AS Gazetesi, bonservisini eline alan 34 yaşındaki Fernando Llorente için Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.