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Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüren son şampiyon Galatasaray'da İspanyol rüzgarları... 34 yaşındaki Fernando Llorente'nin Galatasaray'a transferinin gerçekleştiği İspanyol basını tarafından duyuruldu. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin ayrıntıları.

26.06.2019 13:39 - Son Güncelleme: 26.06.2019 13:44
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri

Aslan, bombayı bedelsiz olarak patlattı! Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor...

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri

Fatih Terim yönetime transferlerin yeni sezon kampı öncesi gerçekleşmesi gerektiğini iletti.

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri

Sarı kırmızılı yönetim de bu bağlamda çalışmalarına hız verdi.

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Diagne'nin satışından gelecek parayla transfer çalışmalarına hız vermeyi düşünen Cimbom transferleri peş peşe açıklamak için adeta gün sayıyor.

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'da! Llorente transferi... Son dakika haberleri

Öte yandan İspanya'dan bomba bir haber geldi... AS Gazetesi, bonservisini eline alan 34 yaşındaki Fernando Llorente için Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.

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