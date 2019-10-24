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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kabe'den böyle paylaştı! (Müslüman futbolcular hangileri)

Dünyaca ünlü müslüman futbolcular ülkemizde oldukça merak ediliyor. Müslüman olan futbolculara daha fazla sempati duyuluyor. Bu bağlamda dünyaca ünlü futbolcunun Kabe'den yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallarken, kimse onun Müslüman olduğunu bilmiyordu. Avrupa'nın köklü kulüplerinde top koşturan bir çok ünlü Müslüman futbolcu yer alıyor. İşte o isimlerden bazıları...

24.10.2019 11:42 - Son Güncelleme: 24.10.2019 11:42
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kabe'den böyle paylaştı! (Müslüman futbolcular hangileri)

Nabil Bentaleb

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kabe'den böyle paylaştı! (Müslüman futbolcular hangileri)

Serge Aurier

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kabe'den böyle paylaştı! (Müslüman futbolcular hangileri)

Mohamed Diame

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kabe'den böyle paylaştı! (Müslüman futbolcular hangileri)

Sead Kolasinac

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kabe'den böyle paylaştı! (Müslüman futbolcular hangileri)

Granit Xhaka

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