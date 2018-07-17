Yol Durumu

Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!

Fransa'da yayın yapan L'Equipe, Fransa Milli Takımı'nda 11 oynayan futbolcuların, 20 yıl önceki fotoğraflarını yayınladı

16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:49:59 Güncelleme: 23:06:55
Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
  • 1
  • 57
Dünya Şampiyonu Fransanın ilk 11i 20 yıl önce böyleydi!

Hugo Lloris

Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
  • 2
  • 57
Dünya Şampiyonu Fransanın ilk 11i 20 yıl önce böyleydi!

Benjamin Pavard

Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
  • 3
  • 57
Dünya Şampiyonu Fransanın ilk 11i 20 yıl önce böyleydi!

Raphael Varane

Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
  • 4
  • 57
Dünya Şampiyonu Fransanın ilk 11i 20 yıl önce böyleydi!

Samuel Umtiti

Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
  • 5
  • 57
Dünya Şampiyonu Fransanın ilk 11i 20 yıl önce böyleydi!

Lucas Hernandez

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Mbappe tartışmalara son noktayı koydu!
Mbappe tartışmalara son noktayı koydu!