Dünya Şampiyonu Fransanın ilk 11i 20 yıl önce böyleydi!

Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
Fransa'da yayın yapan L'Equipe, Fransa Milli Takımı'nda 11 oynayan futbolcuların, 20 yıl önceki fotoğraflarını yayınladı
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:49:59 Güncelleme: 23:06:55
Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!
Dünya Şampiyonu Fransa'nın ilk 11'i 20 yıl önce böyleydi!