Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için çok güzel bir şey. Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı.