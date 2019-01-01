Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulunan siyah beyazlı takımın 22 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz kariyer planlamasından oyuncu profiline kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

1 Ocak 2019 Salı, 18:44:00 Güncelleme: 18:59:17
Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, transfer döneminde başka kulüplerle de görüştüğünü ancak kalbinin hep siyah-beyazlılardan yana olduğunu bildirdi.

Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Dorukhan, siyah-beyazlı kulübünün resmi yayın organlarından Beşiktaş dergisinin ocak ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için çok güzel bir şey. Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı.

Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Bir de farkındayım ki Beşiktaşlılar gerçekten daha farklı. Beşiktaş'a gelmeyi, bu kulübün kapısından girmeyi çok istiyordum. Gerçi çok büyük futbolcular olduğu için şans bulup bulamayacağım da belli değildi.

Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Bu açıdan zor bir karardı ama ben çok çalışarak formayı alacağıma inanıyordum. İyi ki de buraya gelmişim. Benim için en hayırlısı buymuş." ifadelerini kullandı.

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