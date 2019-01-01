Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı
Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulunan siyah beyazlı takımın 22 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz kariyer planlamasından oyuncu profiline kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
1 Ocak 2019 Salı, 18:44:00 Güncelleme: 18:59:17
Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için çok güzel bir şey. Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı.
DİĞER GALERİLER