Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu
Trabzonspor'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu. Yıldız futbolcunun babası Fikret Yılmaz transferi açıklarkeni "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
HER KONUDA ANLAŞILDI
Konuyla ilgili Trabzon'un Karadeniz gazetesine konuşan Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. 'Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' diye yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euroyu geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Yılmaz, "Burak ve benim için Trabzonspor'un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon'dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız. Şu an Antalya'da kayınvalidem ile ilgileniyoruz. Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti'nin yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.