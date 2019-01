Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu

HER KONUDA ANLAŞILDI

Konuyla ilgili Trabzon'un Karadeniz gazetesine konuşan Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. 'Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' diye yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euroyu geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.