Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu

Trabzonspor'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu. Yıldız futbolcunun babası Fikret Yılmaz transferi açıklarkeni "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

1 Ocak 2019 Salı, 15:10:50 Güncelleme: 15:57:04
Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu

Fikret Yılmaz, golcü futbolcunun siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaştığını söyledi. Baba Yılmaz, "Burak Yılmaz Beşiktaş'ta. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu

TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ DEFTERİ KAPANDI
Kadro dışı bırakıldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak'ın geleceği belli oldu.

Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu

Trabzon'daki evini boşaltan, son model Jeep'ini ise çekiciyle İstanbul'a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüple tüm bağlarını kopardı.

Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu

HER KONUDA ANLAŞILDI
Konuyla ilgili Trabzon'un Karadeniz gazetesine konuşan Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. 'Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' diye yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euroyu geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu

Yılmaz, "Burak ve benim için Trabzonspor'un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon'dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız. Şu an Antalya'da kayınvalidem ile ilgileniyoruz. Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti'nin yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.

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