Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro
1 Eylül 2018 Cumartesi, 18:47:17 Güncelleme: 19:37:47
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, transferlerde genellikle serbest statüdeki oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlı ekip, Dorukhan Toköz, Bayern Leverkusen U19 takımından Güven Yalçın, Şilili stoper Enzo Roco'yu bonservis bedeli ödemeden takıma dahil ederken, Osmanlıspor'dan Mehmet Umut Nayir'e 250 bin Euro, Liverpool'dan iki yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius'a 2.5 milyon Euro ödendi.
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