Yol Durumu

Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro

1 Eylül 2018 Cumartesi, 18:47:17 Güncelleme: 19:37:47
  • 1
  • 22
Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro

UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşmalar yapan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor harcamalarına dikkat etti. Kulüpler yaptığı transferlerle uzun süre sonra ilk kez kasalarını artıda tutmayı başardı.

  • 2
  • 22
Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, transferlerde genellikle serbest statüdeki oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlı ekip, Dorukhan Toköz, Bayern Leverkusen U19 takımından Güven Yalçın, Şilili stoper Enzo Roco'yu bonservis bedeli ödemeden takıma dahil ederken, Osmanlıspor'dan Mehmet Umut Nayir'e 250 bin Euro, Liverpool'dan iki yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius'a 2.5 milyon Euro ödendi.


  • 3
  • 22
Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro

Takımdan ayrılan isimlerden, Çin'e transfer olan Dusko Tosic'ten 4.5 milyon Euro, İspanyol kaleci Fabricio Ramirez'den 6 milyon Euro, Matej Mitrovic'ten ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

  • 4
  • 22
Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro

Siyah-Beyazlı ekip, kadroya kattığı 5 futbolcu için 2 milyon 750 bin Euro öderken, takımdan ayrılan 8 futbolcudan ise 14 milyon Euro para kazandı. Siyah-Beyazlılar kulübün kasası şu ana kadar 11.25 milyon Euro kara geçti.

  • 5
  • 22
Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro

GELENLER

Loris Karius: 2.5 milyon Euro (2 yıl kiralık)
Mehmet Umut Nayır: 250 bin Euro.
Dorukhan Toköz: Bedelsiz
Güven Yalçın: Bedelsiz
Enzo Roco: Bedelsiz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Bu yıldızlar kulüpsüz kaldı
Bu yıldızlar 'kulüpsüz' kaldı