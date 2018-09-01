Dört büyüklerden büyük başarı! Tam 31,5 milyon euro

Siyah-Beyazlı ekip, kadroya kattığı 5 futbolcu için 2 milyon 750 bin Euro öderken, takımdan ayrılan 8 futbolcudan ise 14 milyon Euro para kazandı. Siyah-Beyazlılar kulübün kasası şu ana kadar 11.25 milyon Euro kara geçti.