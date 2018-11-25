Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

Dört büyükler ve önde gelen Avrupa kulüplerinin forma göğüs sponsorluklarından elde ettikleri gelirler ne kadar?

25 Kasım 2018 Pazar, 11:45:53 Güncelleme: 11:52:03
Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri
Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

PSV | Firma: Energiedirect.nl | Yıllık Gelir: 6.000.000 €

Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri
Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

NEWCASTLE UNITED | Firma: Fun88 | Yıllık Gelir: 6.500.000 €

Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri
Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

EINTRACHT FRANKFURT Firma: Indeed | Yıllık Gelir: 6.700.000 €

Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri
Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

HERTHA BERLİN Firma: Tedi | Yıllık Gelir: 7.500.000 €

Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri
Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

NAPOLI | Firma: Lete | Yıllık Gelir: 8.000.000 €

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