Dolmabahçe’de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET!

Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

VAR HAKEMİ

Derbi maçının VAR'ı Suat Arslanboğa oldu.