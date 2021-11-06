Dolmabahçe'de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında namağlup lider Trabzonspor'u konuk edecek. Kartal 3 puan alarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isterken, Fırtına ise şampiyonluk mücadelesi veren rakibini egale etmek istiyor. İşte Dolmabahçe'deki yıldızlar savaşında Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'leri.
Süper Lig'in 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak... Son şampiyon Beşiktaş, evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Geçen hafta ligde Hatay'a yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Lider Trabzon'un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, taraftarının önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET!
Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.
VAR HAKEMİ
Derbi maçının VAR'ı Suat Arslanboğa oldu.