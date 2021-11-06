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Haberler Spor Dolmabahçe'de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

Dolmabahçe'de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 12. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında namağlup lider Trabzonspor'u konuk edecek. Kartal 3 puan alarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isterken, Fırtına ise şampiyonluk mücadelesi veren rakibini egale etmek istiyor. İşte Dolmabahçe'deki yıldızlar savaşında Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'leri.

06.11.2021 09:24 - Son Güncelleme: 06.11.2021 11:13
Dolmabahçe’de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak... Son şampiyon Beşiktaş, evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Dolmabahçe’de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

20 puanlı siyah-beyazlılar, kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp rakipleriyle arayı açmayı hedefliyor.

Dolmabahçe’de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

Geçen hafta ligde Hatay'a yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Lider Trabzon'un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, taraftarının önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Dolmabahçe’de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET!

Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

VAR HAKEMİ
Derbi maçının VAR'ı Suat Arslanboğa oldu.

Dolmabahçe’de yıldızlar savaşı! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

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