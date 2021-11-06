Herkes Cristiano Ronaldo'ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi
Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor. Son olarak Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı. Ronaldı, hamile sevgilisini cömert hediyelerle şımartmaya başladı bile.
06.11.2021 13:35
- Son Güncelleme: 06.11.2021 13:37
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.
Ronaldo şimdilerde hamile sevgilisini şımartmakla hayli meşgul.
Çok kısa bir süre önce sevgilisi içinde 415 bin dolar değerindeki Mercedes-Benz aldı Ronaldo. Rodriguez'in araba koleksiyonunda 'Bugatti Veyron, Ferrari F12 TDF, Mercedes-Benz G-63 Brabus, Mercedes-Benz GLE 450 AMG Coupe ve bir Mercedes-Benz V-Class' bulunduğunu da söylemekte fayda var. Tabi bir de 28 milyon dolar değerindeki Gulfstream G200 çift motorlu jet.