Herkes Cristiano Ronaldo’ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Çok kısa bir süre önce sevgilisi içinde 415 bin dolar değerindeki Mercedes-Benz aldı Ronaldo. Rodriguez'in araba koleksiyonunda 'Bugatti Veyron, Ferrari F12 TDF, Mercedes-Benz G-63 Brabus, Mercedes-Benz GLE 450 AMG Coupe ve bir Mercedes-Benz V-Class' bulunduğunu da söylemekte fayda var. Tabi bir de 28 milyon dolar değerindeki Gulfstream G200 çift motorlu jet.