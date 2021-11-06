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Haberler Spor Herkes Cristiano Ronaldo'ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Herkes Cristiano Ronaldo'ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor. Son olarak Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı. Ronaldı, hamile sevgilisini cömert hediyelerle şımartmaya başladı bile.

06.11.2021 13:35 - Son Güncelleme: 06.11.2021 13:37
Herkes Cristiano Ronaldo’ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.

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Herkes Cristiano Ronaldo’ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.

Ronaldo şimdilerde hamile sevgilisini şımartmakla hayli meşgul.

Herkes Cristiano Ronaldo’ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Arabalardan mücevherlere, tatillerden koca koca evlere kadar hediye seçkisinde sınırlarını, bir zamanlar bir tasarımcının mağazasında satış danışmanı olan Georgine Rodriguez için zorluyor dünyaca ünlü Portekizli yıldız. Sevgilisi için bir dünyayı satın almadığı kaldı desek doğru olur.

Herkes Cristiano Ronaldo’ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Çok kısa bir süre önce sevgilisi içinde 415 bin dolar değerindeki Mercedes-Benz aldı Ronaldo. Rodriguez'in araba koleksiyonunda 'Bugatti Veyron, Ferrari F12 TDF, Mercedes-Benz G-63 Brabus, Mercedes-Benz GLE 450 AMG Coupe ve bir Mercedes-Benz V-Class' bulunduğunu da söylemekte fayda var. Tabi bir de 28 milyon dolar değerindeki Gulfstream G200 çift motorlu jet.

Herkes Cristiano Ronaldo’ya Ronaldo da ona hayran! Kimisi uğruna at gübresi yerken o sevgilisine aylık 110 bin dolar harçlık verdi

Tabi bir de bunların yanı sıra egzotik yerlere yapıaln tatil kaçamakları da var. The Sun'ın iddiasına göre çiftin Mallorco'daki bir gezide yaptıkları harcama akıllara zarar.

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