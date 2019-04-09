Diagne'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar
Galatasaray'ın Kasımpaşaspor'dan transfer ettiği Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
09.04.2019 14:15
- Son Güncelleme: 09.04.2019 14:15
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, 28. haftadaki kritik derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılıların puan kaybetme lüksü yok.
Hücum odaklı bir futbolla sahaya çıkacak olan Cimbom'da tek hedef 3 puan.
Galibiyet parolasıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın derbideki en önemli kozlarından birisi Mbaye Diagne.
Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında hat-trick yaparak form tutmaya başladığı göstermişti.