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Diagne'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar

Galatasaray'ın Kasımpaşaspor'dan transfer ettiği Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

09.04.2019 14:15 - Son Güncelleme: 09.04.2019 14:15
Diagne'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, 28. haftadaki kritik derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Diagne'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar

Lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılıların puan kaybetme lüksü yok.

Diagne'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar

Hücum odaklı bir futbolla sahaya çıkacak olan Cimbom'da tek hedef 3 puan.

Diagne'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar

Galibiyet parolasıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın derbideki en önemli kozlarından birisi Mbaye Diagne.

Diagne'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında hat-trick yaparak form tutmaya başladığı göstermişti.

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