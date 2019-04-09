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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 7-2'lik skorla kazandığı Rizespor maçına gollerden çok Burak Yılmaz'ın Rizespor taraftarlarına yaptığı hareket damgasını vurdu. Fakat bu durum Burak Yılmaz için ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor. Öyle ki Burak Yılmaz ve taraftar sorunlarının listesi hayli kabarık.

09.04.2019 15:02 - Son Güncelleme: 09.04.2019 15:20
Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı takımın maçtaki üçüncü golünü atan Burak Yılmaz'ın hareketi tepki çekti. Ancak Burak Yılmaz için bu hareket bir ilk değildi. Burak Yılmaz'ın taraftarlarla yaşadığı gerginlikler oldukça meşhur.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık

Hakemin gol kararının ardından Burak Yılmaz maç boyunca kendisini protesto eden Rizesrpor tribünlerine dönerek, "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı. Burak'ın hareketi tribünleri kızdırırken Rizesporlu futbolcular da futbolcuya tepki gösterdi. Gerilimin yatışmasıyla hakem Arda Kardeşler, Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık

Gelin görün ki bu Burak Yılmaz taraftarlarla yaşadığı ilk sorun değil.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık

TRABZONSPOR TARAFTARLARIYLA TARTIŞTI

Burak Yılmaz, Trabzonspor forması giydiği dönem kendi takımının taraftarları ile tartışmıştı.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık

Trabzonspor'un Bursaspor ile karşı karşıya geldiği maçta 71.dakikada oyundan alınmıştı. Burak Yılmaz bu karara çok sinirlendi. Golcü futbolcu bu karara çok ciddi tepki gösterince taraftarlar, Burak'ı ıslıkladı. Burak, kendisini ıslıklayan taraftarlara da tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.

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