Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık
Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 7-2'lik skorla kazandığı Rizespor maçına gollerden çok Burak Yılmaz'ın Rizespor taraftarlarına yaptığı hareket damgasını vurdu. Fakat bu durum Burak Yılmaz için ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor. Öyle ki Burak Yılmaz ve taraftar sorunlarının listesi hayli kabarık.
09.04.2019 15:02
- Son Güncelleme: 09.04.2019 15:20
Hakemin gol kararının ardından Burak Yılmaz maç boyunca kendisini protesto eden Rizesrpor tribünlerine dönerek, "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı. Burak'ın hareketi tribünleri kızdırırken Rizesporlu futbolcular da futbolcuya tepki gösterdi. Gerilimin yatışmasıyla hakem Arda Kardeşler, Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.
Trabzonspor'un Bursaspor ile karşı karşıya geldiği maçta 71.dakikada oyundan alınmıştı. Burak Yılmaz bu karara çok sinirlendi. Golcü futbolcu bu karara çok ciddi tepki gösterince taraftarlar, Burak'ı ıslıkladı. Burak, kendisini ıslıklayan taraftarlara da tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.
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