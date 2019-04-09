Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! Liste hayli kabarık

Trabzonspor'un Bursaspor ile karşı karşıya geldiği maçta 71.dakikada oyundan alınmıştı. Burak Yılmaz bu karara çok sinirlendi. Golcü futbolcu bu karara çok ciddi tepki gösterince taraftarlar, Burak'ı ıslıkladı. Burak, kendisini ıslıklayan taraftarlara da tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.