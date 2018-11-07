Cocu ilk kez konuştu! Ali Koçun beni görevden alması...

Cocu ilk kez konuştu! "Ali Koç'un beni görevden alması..."
Geçtiğimiz hafta alınan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Ali Koç tarafından görevden alınan Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, yaşanan süreç hakkında ilk kez konuştu.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 11:07:28
Güncelleme: 11:08:37
Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü günlerini yaşatan Phillip Cocu sonunda konuştu.
Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Phillip Cocu, Başkan Ali Koç'un kendisini görevden almasını normal karşıladı.
"Fenerbahçe buna alışık değil"
Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek şunları söyledi;
"Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi"
Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.