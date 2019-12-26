Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...
Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge'e giden ancak orada da disiplinsiz davranışları sonucu kadro dışı kalan Mbaye Diagne gemileri yaktı. Belçika kulübünde yaşadıklarını anlatan Mbaye Diagne, isyan etti.
26.12.2019 17:06
- Son Güncelleme: 26.12.2019 17:06
'YAKASINA YAPIŞTIM'
"Kaçırdığım penaltıdan sonra hocayla kavga ettim, hatta yakasına da yapıştım. Bu gerçekleşti, herkes de bunu gördü, kabul edilebilir bir şey değildi. Ama yine de ben bir oyuncunun penaltı kaçırdığı için 4 hafta birden ceza aldığını ilk kez görüyorum. Kabul edemeyeceğim bazı şeyler var, oynamamayı kabul edemem. Benim karakterim böyle" ifadelerini kullandı.
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