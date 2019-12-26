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Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge'e giden ancak orada da disiplinsiz davranışları sonucu kadro dışı kalan Mbaye Diagne gemileri yaktı. Belçika kulübünde yaşadıklarını anlatan Mbaye Diagne, isyan etti.

26.12.2019 17:06 - Son Güncelleme: 26.12.2019 17:06
Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...

Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de kadro dışı kalan ve sarı-kırmızılı takıma devre arasında geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, verdiği röportajda isyan etti.

Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...

PSG maçında penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçen ve penaltıyı kaçıran Diagne sonrasında yaşananları aktardı.

Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...

Kadro dışı bırakılmasına sert tepki gösteren Senegalli futbolcu, teknik direktör Philippe Clement'in bu kararının kabul edilemez olduğunu söyledi ve kulüp için yaptığı 'okul' benzetmesiyle gemileri yaktı.

Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...

'YAKASINA YAPIŞTIM'

"Kaçırdığım penaltıdan sonra hocayla kavga ettim, hatta yakasına da yapıştım. Bu gerçekleşti, herkes de bunu gördü, kabul edilebilir bir şey değildi. Ama yine de ben bir oyuncunun penaltı kaçırdığı için 4 hafta birden ceza aldığını ilk kez görüyorum. Kabul edemeyeceğim bazı şeyler var, oynamamayı kabul edemem. Benim karakterim böyle" ifadelerini kullandı.

Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...

"BENİM İSTEDİĞİM TEK ŞEY SAYGIYDI"

Diagne ayrıca, Philippe Clement'ten özür dilemesine rağmen affedilmemesine dikkat çekerek kendisine kulüpteki Belçikalı oyunculara davranıldığından farklı davranıldığını savundu.

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