Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı! Diagne o kavgayı anlattı: Yakasına yapıştım...

'YAKASINA YAPIŞTIM'

"Kaçırdığım penaltıdan sonra hocayla kavga ettim, hatta yakasına da yapıştım. Bu gerçekleşti, herkes de bunu gördü, kabul edilebilir bir şey değildi. Ama yine de ben bir oyuncunun penaltı kaçırdığı için 4 hafta birden ceza aldığını ilk kez görüyorum. Kabul edemeyeceğim bazı şeyler var, oynamamayı kabul edemem. Benim karakterim böyle" ifadelerini kullandı.