Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli? Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor...
Altınordu, Medipol Başakşehir, Milli Takım derken sonunda AS Roma... 21 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder performansı ile Türkiye'nin gururu, Milli Takımımızın vazgeçilmezi oldu. EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performans ve attığı goller de bunun cabası. Aslen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden olan Cengiz Ünder, memleketinden paylaşım yapınca, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ve hakkında bu gerçek çok şaşırttı. Peki Cengiz Ünder'in Türkiye'de hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz?
26.12.2019 18:02
- Son Güncelleme: 26.12.2019 18:02
İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini fırsat bilerek Türkiye'ye döndü.
Türkiye'ye gelen genç futbolcu, ayağının tozuyla memleketi Sındırgı'ya geçti. Ünder, köyünün bakkalında çay içerken fotoğrafını paylaştı.
Serie A takımlarından Roma'da top koşturan, A Milli Takımımızın 21 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder'in hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?
Merih Demiral
Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.
Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.