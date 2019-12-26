Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli? Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor...

Altınordu, Medipol Başakşehir, Milli Takım derken sonunda AS Roma... 21 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder performansı ile Türkiye'nin gururu, Milli Takımımızın vazgeçilmezi oldu. EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performans ve attığı goller de bunun cabası. Aslen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden olan Cengiz Ünder, memleketinden paylaşım yapınca, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ve hakkında bu gerçek çok şaşırttı. Peki Cengiz Ünder'in Türkiye'de hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz?

26.12.2019 18:02 - Son Güncelleme: 26.12.2019 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





