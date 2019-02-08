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Cimbom ve Sarı Kanarya nereden geliyor? (Takımların lakaplarının hikayesi)

Galatasaray'ın Cimbom, Fenerbahçe'nin Sarı Kanarya... Peki takımların bu lakapları nereden geliyor hiç merak ettiniz mi? Bu durum sadece ülkemize özgü değil. Avrupa ve dünya da birçok takımın bu şekilde lakapları bulunuyor.Peki Cimbom ne demek? Sarı Kanarya adı nereden geliyor? İşte Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Chelsea'den Galatasaray'a kadar Avrupa Ligi'nde yer alan takımların lakapları ve nereden geldikleri...

08.02.2019 19:50 - Son Güncelleme: 08.02.2019 19:50
Cimbom ve Sarı Kanarya nereden geliyor? (Takımların lakaplarının hikayesi)

UEFA, Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yer alan takımların lakaplarını ve hikayelerini yazdı. İşte Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Chelsea'den Galatasaray'a kadar Avrupa Ligi'nde yer alan takımların lakapları ve nereden geldikleri...

Cimbom ve Sarı Kanarya nereden geliyor? (Takımların lakaplarının hikayesi)

Arsenal - Topçular

Arsenal, 1886'da silah işçileri tarafından kuruldu. O yüzden askeri toplara gönderme yapan 'Topçular' lakabına sahipler.

Cimbom ve Sarı Kanarya nereden geliyor? (Takımların lakaplarının hikayesi)

BATE Borisov - Sarı-Mavililer

Kulübün renklerinden kaynaklanıyor.

Cimbom ve Sarı Kanarya nereden geliyor? (Takımların lakaplarının hikayesi)

Bayer Leverkusen - İşçi Takımı

1904'te 170 işçisinin imzasıyla kuruldu. Lakapları buradan geliyor.

Cimbom ve Sarı Kanarya nereden geliyor? (Takımların lakaplarının hikayesi)

Benfica - Kartallar

Kurulduğundan bu yana logosunda bulunuyor. Özgürlük, asalet ve otoriteyi simgeliyor. Kulübün kendisine ait Vitoria ve Gloria adlı iki de kartalı var.

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