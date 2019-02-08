Cimbom ve Sarı Kanarya nereden geliyor? (Takımların lakaplarının hikayesi)
Galatasaray'ın Cimbom, Fenerbahçe'nin Sarı Kanarya... Peki takımların bu lakapları nereden geliyor hiç merak ettiniz mi? Bu durum sadece ülkemize özgü değil. Avrupa ve dünya da birçok takımın bu şekilde lakapları bulunuyor.Peki Cimbom ne demek? Sarı Kanarya adı nereden geliyor? İşte Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Chelsea'den Galatasaray'a kadar Avrupa Ligi'nde yer alan takımların lakapları ve nereden geldikleri...
08.02.2019 19:50
- Son Güncelleme: 08.02.2019 19:50
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