Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Buna karşılık Fatih Terim, hiç bu hesaplara girmeden oyuncularından sadece Yeni Malatyaspor maçına odaklanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galip gelemezsek hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi. Yoğun bir pres ile maça başlayacak olan Galatasaray, erken bulacağı gol veya goller ile Beşiktaş'ı paniğe sokmayı planlıyor.