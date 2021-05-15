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Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için kendi maçını kazanıp, Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında alacağı skoru bekleyecek. İki takım da kazanması halinde ise averajını düzeltebilmek için Beşiktaş'tan artı 3 gol daha fazla atması gerekiyor. Zorlu mücadele öncesi Fatih Terim 11'i belirledi.

15.05.2021 11:18 - Son Güncelleme: 15.05.2021 11:35
Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de müthiş bir çıkışa imza atarak son haftalara damga vuran Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor. 42'nci ve son haftada Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

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Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Geçtiğimiz salı akşamı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle şampiyonluk için iddialı hale gelen sarı-kırmızılılar, puan cetvelinde averajla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın mutlu sona ulaşabilmesi için bugün kazanması gerekiyor ama bu tek başına 23. şampiyonluk için yetmiyor.

Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

BEŞİKTAŞ'IN PANİKLEMESİNİ SAĞLAYACAK
Beşiktaş'ın da Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor. İki takım da kazanması halinde ise averajını düzeltebilmek için Beşiktaş'tan artı 3 gol daha fazla atması gerekiyor.

Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Buna karşılık Fatih Terim, hiç bu hesaplara girmeden oyuncularından sadece Yeni Malatyaspor maçına odaklanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galip gelemezsek hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi. Yoğun bir pres ile maça başlayacak olan Galatasaray, erken bulacağı gol veya goller ile Beşiktaş'ı paniğe sokmayı planlıyor.

Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Ligde averajla ikinci sırada yer alan G.Saray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda…
Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde…