Cimbom mucize peşinde! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için kendi maçını kazanıp, Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında alacağı skoru bekleyecek. İki takım da kazanması halinde ise averajını düzeltebilmek için Beşiktaş'tan artı 3 gol daha fazla atması gerekiyor. Zorlu mücadele öncesi Fatih Terim 11'i belirledi.
15.05.2021 11:18
- Son Güncelleme: 15.05.2021 11:35
Buna karşılık Fatih Terim, hiç bu hesaplara girmeden oyuncularından sadece Yeni Malatyaspor maçına odaklanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galip gelemezsek hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi. Yoğun bir pres ile maça başlayacak olan Galatasaray, erken bulacağı gol veya goller ile Beşiktaş'ı paniğe sokmayı planlıyor.