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Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Süper Lig'in 42. ve son haftasında rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligin son maçına yine sakat futbolcuların olduğu eksik bir kadroyla çıkacak. Beşiktaş bugün mutlu sona ulaşırsa 4 büyükler tamamlanacak. İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçındaki muhtemel 11'leri.

15.05.2021 10:28 - Son Güncelleme: 15.05.2021 10:28
Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de düğüm bugün çözülüyor. Son iki maçında yenilerek şampiyonluk şansını riske atan siyah-beyazlılar, ligin son maçında Göztepe'nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

7 gün öncesine kadar F.Bahçe'nin 5, G.Saray'ın ise 6 puan önünde yer alan ve Telekom Arena'ya şampiyon olma ihtimaliyle giden Beşiktaş, önce Galatasray'a, 3 gün sonra da kendi sahasında Karagümrük'e kaybetti. Aynı dakikalarda F.Bahçe'nin yenilip, G.Saray'ın Denizli'den galip dönmesiyle Beşiktaş ile G.Saray'ın puanları eşitlendi ve şampiyonluk son maça kaldı.

Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

AVERAJDA ÖNDE
İkili averajların eşitlenmesi nedeniyle genel averaja bakılacağı için, Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin yanında, mümkün olduğunca fazla gol atması da gerekiyor. Kartallar, G.Saray'dan +2 fazla averaja sahip olduğundan, ezeli rakibinin şampiyon olması için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atması lazım. Bu ihtimal göz önüne alındığında, siyah-beyazlılar Göztepe'ye karşı önce 3 puanı alacak skoru, peşinden de şampiyonluğu sağlamlaştıracak golleri atmak için uğraşacak. Kesinlikle kayba tahammülü olmayan teknik direktör Yalçın'ın öğrencileri mutlak 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.

Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

HAKEM FIRAT AYDINUS
Göztepe karşılaşmasının hakemi Fırat Aydınus oldu. Sezonun en kritik maçında düdük çalacak olan 48 yaşındaki Aydınus, Beşiktaş'ın daha önce 46 maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım söz konusu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 14 yenilgi, 13 beraberlik aldı.

Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

ATIBA DÖNÜYOR
Karagümrük maçında cezalı olan kaptan Atiba bugün tekrar kramponlarını bağlayacak. Kanadalı orta saha oyuncusunun forma giyecek olması teknik heyetin elini rahatlatan tek etken.