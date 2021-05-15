Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i
Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Süper Lig'in 42. ve son haftasında rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligin son maçına yine sakat futbolcuların olduğu eksik bir kadroyla çıkacak. Beşiktaş bugün mutlu sona ulaşırsa 4 büyükler tamamlanacak. İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçındaki muhtemel 11'leri.
7 gün öncesine kadar F.Bahçe'nin 5, G.Saray'ın ise 6 puan önünde yer alan ve Telekom Arena'ya şampiyon olma ihtimaliyle giden Beşiktaş, önce Galatasray'a, 3 gün sonra da kendi sahasında Karagümrük'e kaybetti. Aynı dakikalarda F.Bahçe'nin yenilip, G.Saray'ın Denizli'den galip dönmesiyle Beşiktaş ile G.Saray'ın puanları eşitlendi ve şampiyonluk son maça kaldı.
AVERAJDA ÖNDE
İkili averajların eşitlenmesi nedeniyle genel averaja bakılacağı için, Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin yanında, mümkün olduğunca fazla gol atması da gerekiyor. Kartallar, G.Saray'dan +2 fazla averaja sahip olduğundan, ezeli rakibinin şampiyon olması için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atması lazım. Bu ihtimal göz önüne alındığında, siyah-beyazlılar Göztepe'ye karşı önce 3 puanı alacak skoru, peşinden de şampiyonluğu sağlamlaştıracak golleri atmak için uğraşacak. Kesinlikle kayba tahammülü olmayan teknik direktör Yalçın'ın öğrencileri mutlak 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.