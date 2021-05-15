Beşiktaş şampiyonluk için İzmir'de! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

AVERAJDA ÖNDE

İkili averajların eşitlenmesi nedeniyle genel averaja bakılacağı için, Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin yanında, mümkün olduğunca fazla gol atması da gerekiyor. Kartallar, G.Saray'dan +2 fazla averaja sahip olduğundan, ezeli rakibinin şampiyon olması için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atması lazım. Bu ihtimal göz önüne alındığında, siyah-beyazlılar Göztepe'ye karşı önce 3 puanı alacak skoru, peşinden de şampiyonluğu sağlamlaştıracak golleri atmak için uğraşacak. Kesinlikle kayba tahammülü olmayan teknik direktör Yalçın'ın öğrencileri mutlak 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.