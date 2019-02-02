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Aslan Alanya'da yara aldı | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanındaydı. Sarı-kırmızılılar açısından çok zor geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Alanyaspor Djalma Campos'un 45+3'te attığı müthiş golle öne geçti. Sarı-kırmızılılar 52. dakikada Sofiane Feghouli'nin şık golüyle eşitliği sağladı. Lider Başakşehir ile olan 6 puanlık farkı kapatmak isteyen Fathi Terim'in ekibi, Alanyaspor deplasmanında yara aldı. Yeni transferlerden Mitroglou, etkisiz bir oyun sergileyerek yerini ikinci yarının başında Sinan Gümüş'e bıraktı. Christian Luyindama ise vasatı aşamadı. Galatasaray 36 puana, Alanyaspor ise 25 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u konuk edecek.

02.02.2019 21:07 - Son Güncelleme: 02.02.2019 21:08
Aslan Alanya'da yara aldı | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın ligde 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Aslan Alanya'da yara aldı | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Aslan Alanya'da yara aldı | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi.

Aslan Alanya'da yara aldı | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yer almadı.

Aslan Alanya'da yara aldı | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Galatasaray sahaya 11 yabancı ile çıktı
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'inde hiç Türk oyuncu olmaması dikkati çekti.
Sarı-kırmızı takım karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Mitroglou ile 11'iyle çıktı.

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