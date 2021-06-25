Cengiz Ünder transferinde umutlandıran gelişme! Fenerbahçe şartları zorluyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 7 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını duyurmuştu. Hocanın netleşmesiyle beraber transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem Roma'da forma giyen Cengiz Ünder. Milli yıldızı kadroya katmak için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe'ye İtalyan ekibinden müjdeli bir haber gelirken, Cengiz Ünder'in tercihi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
25.06.2021 10:19
- Son Güncelleme: 25.06.2021 10:19
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi.
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i kiralamak için yeniden harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre; milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği kaydedildi.
Fenerbahçe yönetimi ve Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan'ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma'nın sarı-lacivertli kulübe kolaylık sağlaması da söz konusu.
Roma, Cengiz Ünder'in bonservis bedelini de belirledi. İtalyan ekibi, Başakşehir'den 14 milyon Euro'ya satın aldığı Cengiz Ünder için 15 milyon Euro istiyor.