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Galatasaraylı Diagne taraftarı çıldırmaya devam ediyor! 12 milyon euro böyle uçtu...

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne tam manasıyla 'fiyasko' çıktı. Çaykur Rizespor maçında penaltı kaçıran Diagne, rahatlığıyla taraftarın diline düştü. Takıma katkı sağlayamayan Diagne sosyal medyadan bir de arabasını paylaşınca olanlar oldu...

11.05.2019 17:07 - Son Güncelleme: 11.05.2019 17:07
Galatasaraylı Diagne taraftarı çıldırmaya devam ediyor! 12 milyon euro böyle uçtu...

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne koca bir hayal kırıklığı oldu. Bekleneni veremeyen Diagne, Galatasaray'da gösterdiği düşük performans umrunda değilmişçesine paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Galatasaraylı Diagne taraftarı çıldırmaya devam ediyor! 12 milyon euro böyle uçtu...

Diagne 'Bebek arabam' dediği arabası ve çocuklarla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Galatasaraylı Diagne taraftarı çıldırmaya devam ediyor! 12 milyon euro böyle uçtu...

Diagne'nin paylaştığı fotoğrafta arabası dikkat çekerken takipçileri Diagne'nin Galatasaray'da gösterdiği performansa karşın sosyal medyada takındığı bu rahat tavırdan hoşnut olmadıklarını dile getirdi.

Galatasaraylı Diagne taraftarı çıldırmaya devam ediyor! 12 milyon euro böyle uçtu...

Taraftarların yaptıkları yorumlar ise şöyle:

'Arabanda, sende iyileş artık'

'Hava atma gol at'

Galatasaraylı Diagne taraftarı çıldırmaya devam ediyor! 12 milyon euro böyle uçtu...

'Bu adam hiç sakatmış gibi durmuyor'

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