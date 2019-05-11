Galatasaraylı Diagne taraftarı çıldırmaya devam ediyor! 12 milyon euro böyle uçtu...

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne tam manasıyla 'fiyasko' çıktı. Çaykur Rizespor maçında penaltı kaçıran Diagne, rahatlığıyla taraftarın diline düştü. Takıma katkı sağlayamayan Diagne sosyal medyadan bir de arabasını paylaşınca olanlar oldu...

11.05.2019 17:07 - Son Güncelleme: 11.05.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





