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Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Mill Futbol Takımımız deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılarda Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in performansı göz doldurdu. Öte yandan geceye bambaşka bir olay damgasını vurdu. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ve sadece 2 dakika uzatma verilen maçın bitimine 7 saniye kala kenara alınmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. O anlar saniye saniye ekran başındakilere de yansıdır. İşte detaylar...

12.10.2020 09:45 - Son Güncelleme: 12.10.2020 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





