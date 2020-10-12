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Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Mill Futbol Takımımız deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılarda Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in performansı göz doldurdu. Öte yandan geceye bambaşka bir olay damgasını vurdu. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ve sadece 2 dakika uzatma verilen maçın bitimine 7 saniye kala kenara alınmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. O anlar saniye saniye ekran başındakilere de yansıdır. İşte detaylar...

12.10.2020 09:45 - Son Güncelleme: 12.10.2020 09:45
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...

HER ŞEY TELEVİZYONDAN DUYULDU
Rusya maçının son dakikalarında yaşananlar geceye damga vurdu. İşte yaşananlar ve televizyona yansıyanlar...

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Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...

İKİNCİ BERABERLİK
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti. Alınan bu sonucun ardından A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve grupta üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü.

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...

İLK GOLCÜ SEVİNCİ
A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Grupta oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk golünü Rusya deplasmanında attı.

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...

KENAN KARAMAN FORMDA
Kenan Karaman, geçtiğimiz hafta içinde Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta da milli takıma beraberliği getiren golü uzatma bölümünde atmayı başarmıştı.

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...

CENGİZ ÜNDER OYUNU DEĞİŞTİRDİ
Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu.

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