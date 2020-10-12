Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Şenol Güneş'e tepki! Rusya'da geceye bu olay damga vurdu...
UEFA Uluslar Ligi'nde A Mill Futbol Takımımız deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılarda Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in performansı göz doldurdu. Öte yandan geceye bambaşka bir olay damgasını vurdu. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ve sadece 2 dakika uzatma verilen maçın bitimine 7 saniye kala kenara alınmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. O anlar saniye saniye ekran başındakilere de yansıdır. İşte detaylar...
İKİNCİ BERABERLİK
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti. Alınan bu sonucun ardından A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve grupta üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü.