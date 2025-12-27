Bu yılın en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı! Zirvedeki isim kazancıyla dudak uçuklattı

3) Karim Benzema

Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, 2025 yılında en fazla kazanan futbolcular sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı.

Fransız golcü, 2023 yılında rekor seviyedeki bir sözleşmeyle Suudi Arabistan'a transfer olarak kariyerine burada devam etmeyi tercih eden yıldız isimlerden biri oldu.

38 yaşındaki Benzema, Al Ittihad'dan yıllık 100 milyon dolar maaş kazanırken, sponsorluk ve diğer saha dışı gelirleriyle birlikte toplam kazancını 104 milyon dolara yükseltti.