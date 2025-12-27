PODCAST CANLI YAYIN

Bu yılın en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı! Zirvedeki isim kazancıyla dudak uçuklattı

Dünyanın en çok kazanan futbolcularını ortaya koyan güncel liste futbol dünyasında yine büyük yankı uyandırdı. Zirvede yer alan yıldız bu yıl da değişmezken, elde ettiği astronomik gelirle adeta servetine servet kattı. Peki 2025 yılında en çok kazanan futbolcular kimler? İşte o şoke eden liste!

Listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsane isimlerin varlığı dikkat çekerken, genç yaşına rağmen Lamine Yamal'ın dev yıldızlarla aynı listede yer alması şaşkınlık yarattı. İşte 2025 yılının en çok kazanan futbolcuları!

2025 YILININ EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULARI

Forbes'un yayımladığı listeye göre, 2025 yılında en çok kazanan 10 futbolcu arasında İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den 1 oyuncu yer aldı. İşte o liste...⤵

1) Cristiano Ronaldo

Listenin zirvesinde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo bulunuyor. Portekizli yıldız, 2025'te elde ettiği gelirle en yakın takipçisi Lionel Messi'yi açık ara geride bırakarak, onun kazancının iki katından fazlasına ulaştı.

40 yaşındaki Ronaldo, CR7 markasını her geçen yıl daha da büyütürken, tüm sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyarı aşmış durumda. Otelcilik ve giyim sektöründeki yatırımları sayesinde saha dışından yıllık yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde eden yıldız futbolcu, Al Nassr ile olan sözleşmesinden ise bir sezonda 230 milyon dolar kazandı.

2) Lionel Messi

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 2025 yılında elde ettiği 130 milyon dolarlık kazançla Forbes listesinde ikinci sırada yer aldı.

Arjantinli süperstar, çeşitli global markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde 70 milyon dolarlık saha dışı gelir elde ederek bu alanda listenin zirvesine çıktı.

38 yaşındaki Messi'nin Instagram'daki takipçi sayısı 500 milyonu aşarken, sahip olduğu şirketler de gelirlerini önemli ölçüde artırıyor. Yıldız futbolcu, ABD temsilcisi Inter Miami'den ise yıllık 60 milyon dolar maaş kazandı.

3) Karim Benzema

Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, 2025 yılında en fazla kazanan futbolcular sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı.

Fransız golcü, 2023 yılında rekor seviyedeki bir sözleşmeyle Suudi Arabistan'a transfer olarak kariyerine burada devam etmeyi tercih eden yıldız isimlerden biri oldu.

38 yaşındaki Benzema, Al Ittihad'dan yıllık 100 milyon dolar maaş kazanırken, sponsorluk ve diğer saha dışı gelirleriyle birlikte toplam kazancını 104 milyon dolara yükseltti.

4) Kylian Mbappe

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappé, 2025 yılında elde ettiği gelirle en çok kazanan futbolcular listesinde dördüncü sırada yer aldı.

27 yaşındaki Fransız yıldız, sponsorluk ve marka iş birliklerinden yaklaşık 25 milyon dolar kazanırken, sahadaki performansından elde ettiği 70 milyon dolarlık gelirle birlikte toplam kazancını 95 milyon dolara çıkardı.

Ayrıca Mbappé'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'e açtığı davayı kazanmasının ardından, ödenmeyen maaş ve primler nedeniyle yaklaşık 61 milyon avro tutarında tazminat alması bekleniyor.

5) Erling Haaland

Manchester City forması giyen Erling Haaland, 2025 yılında saha içi ve saha dışı kazançlarıyla en çok gelir elde eden futbolcular arasında beşinci sıraya yerleşti.

25 yaşındaki Norveçli golcü, her sezon artan sponsorluk anlaşmalarıyla ticari alandaki gücünü de pekiştirirken, sahadaki başarısını marka değerine dönüştürmeyi başardı.

Haaland, Manchester City'den yıllık 60 milyon dolar kazanırken, reklam ve sponsorluklardan elde ettiği 20 milyon dolarlık gelirle birlikte toplam kazancını 80 milyon dolara çıkardı.

6) Vinicius Junior: 60 milyon dolar

7) Muhammed Salah: 55 milyon dolar

8) Sadio Mane: 54 milyon dolar

9) Jude Bellingham: 44 milyon dolar

10) Lamine Yamal: 43 milyon dolar


