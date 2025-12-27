Bu yılın en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı! Zirvedeki isim kazancıyla dudak uçuklattı

2025 YILININ EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULARI
Forbes'un yayımladığı listeye göre, 2025 yılında en çok kazanan 10 futbolcu arasında İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den 1 oyuncu yer aldı. İşte o liste...⤵
1) Cristiano Ronaldo
Listenin zirvesinde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo bulunuyor. Portekizli yıldız, 2025'te elde ettiği gelirle en yakın takipçisi Lionel Messi'yi açık ara geride bırakarak, onun kazancının iki katından fazlasına ulaştı.
40 yaşındaki Ronaldo, CR7 markasını her geçen yıl daha da büyütürken, tüm sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyarı aşmış durumda. Otelcilik ve giyim sektöründeki yatırımları sayesinde saha dışından yıllık yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde eden yıldız futbolcu, Al Nassr ile olan sözleşmesinden ise bir sezonda 230 milyon dolar kazandı.