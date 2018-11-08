Bu Fener başka! (MS: Fenerbahçe 2-0 Anderlecht)

Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Galatasaray ve Anderlecht maçlarına ilk 11'de başlayan Valbuena, her iki maçta da birer gol ve birer asistle oynadı. Fransız yıldız oyundan çıkarken alkışlandı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Grubun diğer mücadelesinde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava'yı ağırlayacak.