Bu Fener başka! (MS: Fenerbahçe 2-0 Anderlecht)
Uefa Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ettiği Anderlecht'i Valbuena ve Frey'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Galatasaray ve Anderlecht maçlarına ilk 11'de başlayan Valbuena, her iki maçta da birer gol ve birer asistle oynadı. Fransız yıldız oyundan çıkarken alkışlandı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Grubun diğer mücadelesinde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, Galatasaray derbisinden farklı 11 tercih etti. Benzia, sarı-lacivertlilerde kadroda bulunmazken Islam Slimani 11'e geri döndü. Isla yerine Şener Özbayraklı görev alırken kanatlarda Ayew ve Valbuena oynadı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Frey ile Slimani görev aldı.
Sarı-lacivertliler ilk tehlikeli pozisyonunu 15. dakikada yakaladı: Mathieu Valbuena'nın sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Islam Slimani'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. Bu pozisyondan yaklaşık 3 dakika sonra sağ kanattan atak geliştiren sarı-lacivertliler yine Slimani ile gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Islam Slimani'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.