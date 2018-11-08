Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı. Sarı lacivertli taraftarları, Ülker Stadyumu'nda Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Koray Şener için dev bir koreografi hazırladı.
8 Kasım 2018 Perşembe, 19:43:38 Güncelleme: 19:45:33
Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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