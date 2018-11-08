Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı. Sarı lacivertli taraftarları, Ülker Stadyumu'nda Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Koray Şener için dev bir koreografi hazırladı.

8 Kasım 2018 Perşembe, 19:43:38 Güncelleme: 19:45:33
Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi

Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı.

Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi

Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi

Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi

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Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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