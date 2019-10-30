Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı!
Brezilya'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçındaki kadın hakem, eski futbolcu Kaka ile selfie yapabilmek için sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran kadın hakem, Kaka ile selfie çektikten sonra maçı devam ettirdi. Kadın hakemin efsane oyuncu Kaka ile selfie çektirdiği o görüntüler sahadaki futbolcular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Ünlü futbolcu Kaka, hakemin hareketine gülerek tepki verdi.
30.10.2019 17:57
- Son Güncelleme: 30.10.2019 18:23
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