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Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı!

Brezilya'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçındaki kadın hakem, eski futbolcu Kaka ile selfie yapabilmek için sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran kadın hakem, Kaka ile selfie çektikten sonra maçı devam ettirdi. Kadın hakemin efsane oyuncu Kaka ile selfie çektirdiği o görüntüler sahadaki futbolcular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Ünlü futbolcu Kaka, hakemin hareketine gülerek tepki verdi.

30.10.2019 17:57 - Son Güncelleme: 30.10.2019 18:23
Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı!

Brezilya'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında kadın hakem, eski futbolcu Kaka ile öz çekim yapabilmek için sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran hakem, fotoğraf çektikten sonra maçı devam ettirdi.

Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı!

Rio de Janeiro'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında ilginç bir olay yaşandı.

Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı!

Maçın kadın hakemi, Brezilyalı oyuncu Kaka ile öz çekim yapabilmek için maçın 50'inci dakikasında oyunu durdurup efsane oyuncuya sebepsiz yere sarı kart gösterdi.

Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı!

Cebinden telefonunu çıkaran hakem, Kaka ile öz çekim yaptıktan sonra maçı devam ettirdi.

Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı!

Ünlü futbolcu, hakemin hareketine gülerek tepki verdi.

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