Beşiktaş'tan flaş hamle! Galatasaray'ın peşinde olduğu isme transfer kancası
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, TFF'nin yerli sınırlaması nedeniyle geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'na yöneldi.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Değişen yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli isimlere öncelik veren siyah-beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Kara-Kartal, daha önce Galatasaray'ın ikna edemediği Brentfordlu yetkilileri, "Halil'i Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkartarak değerini arttırabiliriz" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş, Halil'i transfer ederek daha önce Ghezzal, Rosier ve Gedson transferlerinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'a çelme atmak istiyor.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Brentford ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takım'a davet edilmiş ve EURO 2020'de forma giymişti.