Beşiktaş'ta neler oluyor? Beşiktaş'ta suçlu kim? İşte detaylar...
Kara Kartal'da kazan kaynıyor. Taraftarın hedefinde yönetim, yönetimin hedefinde ise teknik kadro var. Güneş, çoğu zaman sessiz kalsa da, bazen yönetim ve futbolcularla da ters düştü. Taraftarlar faturayı ilk olarak yönetime kesti... Fabri, Tosic ve Negredo'nun satılmalarına tepki gösterildi. Yeni gelenler gidenleri mumla aratırken, para konusu 'futbolun' önüne çıktı!
25 Aralık 2018 Salı, 09:58:06 Güncelleme: 09:58:15
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