Fatih Terim aslında Galatasaraylı değilmiş! Fenerbahçe'nin kapısından döndü
Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Peki aslında gerçek böyle değilse? Bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Peki ya Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin bağını biliyor muydunuz? Adı Galatasaray denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Fatih Terim hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. İşte futbolcuların tuttuğu takımlar.
20.05.2019 16:51
- Son Güncelleme: 20.05.2019 17:09
Adı Galatasaray ile özdeşleşen bir isim Fatih Terim. Galatasaray, Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde başarıdan başarıya koştu. Son şampiyonluğunu ise geçtiğimiz günlerde kesinleştirdi. Peki ya Fatih Terim'in bir Fenerbahçeli olmanın kapısından döndüğünü söylesek?
Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, 1996 yılında Fatih Terim'i Fenerbahçe'nin başına getirmek istediğini ancak Galatasaray yönetiminin ondan önce davrandığını açıklamıştı.
FATİH TERİM FENERBAHÇELİ OLSAYDI?
Ne olurdu bilinmez tabi. Ama bir gerçek var ki o da Fatih Terim'in artık Galatasaray camiasına mâl olduğu. Peki ya Fatih Terim'in küçük yaşlarda tuttuğu takımı biliyor musunuz?
FUTBOLCULARIN ÇOCUKKEN TUTTUKLARI TAKIMLAR
BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ
Dört büyüklerde oynayan nadir futbolculardan. Dört büyüklerde ilk olarak Beşiktaş forması giydi ama kariyerinin en başarılı dönemlerine Trabzonspor ve Galatasaray'da imza attı. Babadan miras Beşiktaşlıdır.
AYHAN AKMAN - BEŞİKTAŞ
Parayı dikkatli harcamasıyla bilinen efsane Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba, kendi çizgisinin dışına ilk kez çıkmış ve rekor bir fiyatla (Yaklaşık 9 milyon dolar) Ayhan Akman'ı Gaziantepspor'dan transfer etmişti. Beşiktaşlı babanın yadigarıydı aynı zamanda. Ama Ayhan, en başarılı dönemini Galatasaray'da geçirdi ve futbol tarihine de "Galatasaraylı Ayhan Akman" olarak geçti