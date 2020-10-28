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Beşiktaşlı Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı! Eski sevgilisi takım arkadaşıyla birlikte olunca...

Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, ilk sezonunda ilk bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmişti. Ancak geride bıraktığımız sezonun sonuna doğru performansı düşüşe geçen ve bu sezonda da yedek kulübesine abone olan Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı.

28.10.2020 14:58 - Son Güncelleme: 28.10.2020 14:58
Beşiktaşlı Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı! Eski sevgilisi takım arkadaşıyla birlikte olunca...

Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, ilk sezonunda ilk bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmişti.

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Beşiktaşlı Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı! Eski sevgilisi takım arkadaşıyla birlikte olunca...

Ancak geçtiğimiz sezon düşüşe geçen, bu sezon ise adeta yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcunun özel hayatında sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı! Eski sevgilisi takım arkadaşıyla birlikte olunca...

ÇEBİ: İYİ YAŞAMADIĞI KULAĞIMA GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." şeklindeki açıklamasının ardından, Tümer Metin'in de "Kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." diyerek aynı konuya değinmesi, 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorunu iyice gün yüzüne çıkardı.

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı! Eski sevgilisi takım arkadaşıyla birlikte olunca...

Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ve Milosevic'in milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını iddia edildi.

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı! Eski sevgilisi takım arkadaşıyla birlikte olunca...

ALKOL PROBLEMİ YAŞIYOR

Tecrübeli oyuncunun alkol problemi yaşadığı ve bu durumun hem teknik heyeti hem de yönetimi rahatsız ettiği belirtildi.

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