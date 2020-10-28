Beşiktaşlı Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı! Eski sevgilisi takım arkadaşıyla birlikte olunca...
Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, ilk sezonunda ilk bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmişti. Ancak geride bıraktığımız sezonun sonuna doğru performansı düşüşe geçen ve bu sezonda da yedek kulübesine abone olan Adem Ljajic'in en büyük sorunu aşk acısı.
28.10.2020 14:58
- Son Güncelleme: 28.10.2020 14:58
ÇEBİ: İYİ YAŞAMADIĞI KULAĞIMA GELİYOR
Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." şeklindeki açıklamasının ardından, Tümer Metin'in de "Kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." diyerek aynı konuya değinmesi, 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorunu iyice gün yüzüne çıkardı.
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