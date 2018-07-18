Beşiktaşın yıldızı Vida ölümden döndü

Turnuvadaki performansı ile takımını finale çıkaran Subasic, Vida'yı belinden ve tişörtünden tutarak düşmesine engel oldu. Vida eğer düşmüş olsaydı hareket halindeki otobüsün önüne düşecekti. Bu ihtimal bile yürekleri ağızlara getirmeye yetti.