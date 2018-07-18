Beşiktaşın yıldızı Vida ölümden döndü

Beşiktaş'ın yıldızı Vida ölümden döndü
Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı başarılı sonuç sonrası ülkesindeki kutlamalara katılan Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida ölümden döndü. Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı Subasic kurtardı.
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:39:15 Güncelleme: 12:40:56
Beşiktaş'ın yıldızı Vida ölümden döndü
Dünya Kupası'nı ikinci olarak tamamlayan Hırvatistan'ın ülkedeki kutlamaları sırasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Olayın başrolünde ise Beşiktaşlı Domagoj Vida vardı...
Beşiktaş'ın yıldızı Vida ölümden döndü
Kutlamalar sırasında futbolcuların bulunduğu otobüsün ön tarafında bulunan Vida, ayakta duruyor ve taraftarları coşturuyordu. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu.
Beşiktaş'ın yıldızı Vida ölümden döndü
Otobüsün aniden hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybeden Vida kendisini bir anda düşerken buldu. Otobüsten aşağıya doğru düşme tehlikesi yaşayan Vida'nın belki de hayatını kurtaran isim kaleci Subasic oldu.
Beşiktaş'ın yıldızı Vida ölümden döndü
Turnuvadaki performansı ile takımını finale çıkaran Subasic, Vida'yı belinden ve tişörtünden tutarak düşmesine engel oldu. Vida eğer düşmüş olsaydı hareket halindeki otobüsün önüne düşecekti. Bu ihtimal bile yürekleri ağızlara getirmeye yetti.
Beşiktaş'ın yıldızı Vida ölümden döndü
Subasic daha sonra Vida'yı yanına doğru çekti ve bir kez daha ayağa kalkan takım arkasını tişörtünden sıkı sıkı tutmayı da ihmal etmedi.
Beşiktaş'ın yıldızı Vida ölümden döndü
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Vida ise kendisini düşmekten kurtaran takım arkadaşı Subasic'e sarılarak teşekkür etti.