Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün
Hasret geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde son ermiş ve 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirdi. Ayrıca oldukça esprili bir kişiliğe sahip olduğu bilinen Sergen Yalçın'ın geride efsane sözler bıraktı. İşte başta Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.
02.10.2020 15:16
- Son Güncelleme: 02.10.2020 15:16
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