Beşiktaş Real Madrid'in genç yıldızı Alberto Fernandez'in peşinde

Beşiktaş teknik direktör arayışlarını sürdürürken, bir yandan da eksik mevkiler için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlı yönetim, Guti tarafından önerilen ve Real Madrid B takımında forma giyen 19 yaşındaki Alberto Fernandez için devreye girdi.

01.03.2019 09:35 - Son Güncelleme: 01.03.2019 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





