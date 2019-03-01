Beşiktaş Real Madrid'in genç yıldızı Alberto Fernandez'in peşinde
Beşiktaş teknik direktör arayışlarını sürdürürken, bir yandan da eksik mevkiler için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlı yönetim, Guti tarafından önerilen ve Real Madrid B takımında forma giyen 19 yaşındaki Alberto Fernandez için devreye girdi.
01.03.2019 09:35
- Son Güncelleme: 01.03.2019 09:39
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime bir kez daha iletti.
Sağkanatta göre yapan 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.
İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.
DJEDJE SÜRPRİZİ
Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına erken başladı. Menajerlerden gelen önerilerin dışında scout ekibinin raporunu da dikkate alan siyah-beyazlıların listesine Ankaragücü'nden Djedje'nin de dahil edildiği öğrenildi.