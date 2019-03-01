Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Olay yaratan transfer
Bir yanda Galatasaray bir yanda Fenerbahçe... Türk futbolunun sembolü olan bu iki kulüp saha dışında pek çok defa karşı karşıya geldi. Bunların başında takımların kadrolarına kattıkları futbolcular geliyor. İçlerinde öyle bir isim var ki, savaş çıkmadığına şaşmalı. Galatasaray'la anlaşan, Galatasaray formalı fotoğrafları manşetleri süsleyen o isim ertesi gün Fenerbahçe'ye imza attı, ortalık karıştı. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe arasında olay yaratan o isim kim?İşte şaşırarak okuyacağınız o olay...
Spor Toto Süper Lig'de, tarihinin en kara sezonunu yaşıyor Fenerbahçe. Gerek Avrupa'da alınan sonuçlar, gerek Türkiye'de küme hattından çıkamaması Fenerbahçe taraftarını yaraladı. Ara transfer döneminde pek çok ismi, ezeli rakipleriyle savaşarak veya ezeli rakiplerden kadrosuna kadar Fenerbahçe'de sezon sonu neler olacak merak ediliyor.
Ezeli rakipler demişken, Türkiye'nin 3 büyüklerinin tarih boyunca rekabeti asla dinmedi. Bu rekabet kimi zaman saha dışına taşıyor. İşte onlardan biri daha. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a imza attıktan sonra aklını çeldiği yıldızın açıklamaları şaşırtan cinsten.
"O en çok parayı sever.", "Üç yıl boyunca hem Fenerbahçe'den, hem Galatasaray'dan hem de Sarıyer'den maaş aldı.", "Galatasaray maçında, daha önce Ergun Gürsoy'dan Galatasaray'a geleceğim diye para almıştı.", "Galatasaray'la anlaşıp sarı-kırmızılı formayı giydi ve fotoğraf çektirdi. Sonra Fenerbahçe'ye gidip 'Bakın Galatasaraylı oluyorum' diye pazarlık yaptı. Sonunda Galatasaray'ı bırakıp Fenerbahçeli oldu.", "Fenerbahçe onu Bodrum'a kaçırdı." bunların hepsi Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen hakkında söylenen sözler.