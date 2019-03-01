Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Olay yaratan transfer

Spor Toto Süper Lig'de, tarihinin en kara sezonunu yaşıyor Fenerbahçe. Gerek Avrupa'da alınan sonuçlar, gerek Türkiye'de küme hattından çıkamaması Fenerbahçe taraftarını yaraladı. Ara transfer döneminde pek çok ismi, ezeli rakipleriyle savaşarak veya ezeli rakiplerden kadrosuna kadar Fenerbahçe'de sezon sonu neler olacak merak ediliyor.

Ezeli rakipler demişken, Türkiye'nin 3 büyüklerinin tarih boyunca rekabeti asla dinmedi. Bu rekabet kimi zaman saha dışına taşıyor. İşte onlardan biri daha. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a imza attıktan sonra aklını çeldiği yıldızın açıklamaları şaşırtan cinsten.