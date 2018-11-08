Kartal sonunu getiremedi | Genk: 1 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde Belçika temsilcisi Genk'e konuk oldu. Karşılaşmanın 16. dakikasında Quaresma'nın golüyle öne geçen Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Berge'nin golüne engel olamayan Kartal gruptaki şansını zora soktu.

8 Kasım 2018 Perşembe, 22:39:10 Güncelleme: 23:10:13
Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
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Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde Belçika temsilcisi Genk'e konuk oldu. Karşılaşmanın 16. dakikasında Quaresma'nın golüyle öne geçen Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Berge'nin golüne engel olamayan Kartal gruptaki şansını zora soktu.

Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
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  • 51
Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Genk'in orta alanda kaptırdığı topla hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, pasını Quaresma'ya verdi. Sağ tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Quaresma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
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  • 51
Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu

20. dakikada Oğuzhan Özyakup, rakibinden kaptığı topu ileri gönderdi. Mustafa Pektemek, savunmadan sıyrılıp kaleci Vukovic'le karşı karşıya kaldı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda, Vukovic gole izin vermedi.

Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
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Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu

42. dakikada Maehle'nin sağdan ortaladığı topa Samatta arka direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
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Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu

45. dakikada Malinovskiy'nin uzaktan çektiği şutta kaleci Tolga Zengin, iki hamlede topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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