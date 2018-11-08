Kartal sonunu getiremedi | Genk: 1 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde Belçika temsilcisi Genk'e konuk oldu. Karşılaşmanın 16. dakikasında Quaresma'nın golüyle öne geçen Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Berge'nin golüne engel olamayan Kartal gruptaki şansını zora soktu.
8 Kasım 2018 Perşembe, 22:39:10 Güncelleme: 23:10:13
Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
Avrupalı Beşiktaş geri döndü! | Genk: 0 - Beşiktaş: 1 Maç sonucu
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