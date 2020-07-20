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Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir'in tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşmasının ardından çok konuşulacak bir tesadüf gün yüzüne çıktı. Film gibi tesadüfün kahramanı ise Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörülük kariyerine başlamasına beklenen Emre Belözoğlu...

20.07.2020 13:59 - Son Güncelleme: 20.07.2020 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





