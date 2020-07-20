Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon
Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir'in tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşmasının ardından çok konuşulacak bir tesadüf gün yüzüne çıktı. Film gibi tesadüfün kahramanı ise Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörülük kariyerine başlamasına beklenen Emre Belözoğlu...
İLGİNÇ GERÇEK
Yeni sezonda Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli kulüpte beklediği şampiyonluk hedefine ulaşamadı ancak ortaya ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'in ulaştığı şampiyonlukla ortaya çıkan tesadüf, futbolseverleri çok şaşırtacak cinsten...