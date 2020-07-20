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Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir'in tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşmasının ardından çok konuşulacak bir tesadüf gün yüzüne çıktı. Film gibi tesadüfün kahramanı ise Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörülük kariyerine başlamasına beklenen Emre Belözoğlu...

20.07.2020 13:59 - Son Güncelleme: 20.07.2020 13:59
Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon

Başakşehir'in 2019-2020 sezonunun şampiyonu olmasının ardınan herkesi şoke eden Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı.

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Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon

2018-2019 sezonunda şampiyonluğu 33. haftada 2-1 yenildiği Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, 4 sezondur hocası olan Abdullah Avcı'yı da Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon

EMRE BELÖZOĞLU AYRILDI
Takımın en önemli ismi Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönmesi ve yıldız golcü Adebayor'un ayrılmasıyla Başakşehir büyük güç kaybetmişti.

Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI
Emre Belözoğlu'nun İstanbul temsilcisinden ayrılarak sarı lacivertli ekibe imza atmasının ardından Fenerbahçe'de yeni bir dönem başladı.

Başakşehir'in şampiyonluğunda şoke eden Emre Belözoğlu detayı: Takımdan ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon

İLGİNÇ GERÇEK
Yeni sezonda Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli kulüpte beklediği şampiyonluk hedefine ulaşamadı ancak ortaya ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'in ulaştığı şampiyonlukla ortaya çıkan tesadüf, futbolseverleri çok şaşırtacak cinsten...

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